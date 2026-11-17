Le Togo prévoit de consacrer au moins 58 milliards de Fcfa dès 2027 à la connectivité rurale. Baptisé « Rassembler le territoire », ce programme doit faciliter les déplacements des populations et soutenir l’économie locale.

Il prévoit l’ouverture, la construction et la réhabilitation de pistes rurales, le traitement des points critiques et la construction ou la reconstruction de ponts. Des sites touristiques seront aussi aménagés.

Le programme lancera également la deuxième phase du Programme d’appui aux pistes rurales (PAPR), qui couvrira les cinq régions du pays.

Elle doit faciliter l’accès aux marchés, aux services essentiels et aux zones agricoles, notamment celles du coton et du café-cacao.

La première phase, dotée de 23,21 milliards, a permis de réhabiliter 935 kilomètres de pistes, dont plus de 625 dans les régions Centrale et de la Kara.

Les travaux de désenclavement se poursuivront aussi dans la région des Savanes, dans le cadre du Programme d’urgence de renforcement de la résilience dans la région des Savanes (PURS). Enfin, 21 ponts modulaires en acier et béton seront construits dans les cinq régions.

L’objectif est de réduire l’isolement des localités rurales et de mieux les intégrer au développement du pays.