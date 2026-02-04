Relance les unités de transformation agricole

Rubriques

Le gouvernement renforce son appui aux chaînes de valeur agricoles à travers la relance des unités de transformation afin de stimuler l’économie locale. 

Cette initiative repose sur la réhabilitation de plusieurs infrastructures mises en place il y a quelques années, mais dont l’exploitation durable n’a pas été assurée.

Le projet est piloté par le Mécanisme incitatif de financement agricole (MIFA SA). Selon son directeur général, Aristide Kodjo Agbossoumonde, une phase pilote concerne cinq unités de transformation de produits agricoles situées dans la préfecture de Vo, dans la région Maritime.

Initialement confiées aux coopératives agricoles, ces unités visaient la transformation locale des produits, la création d’emplois et l’augmentation de la valeur ajoutée. Toutefois, des insuffisances liées à la gestion, à la maintenance et à la gouvernance ont limité leur performance et leur pérennité.

Face à ces difficultés, les pouvoirs publics ont opté pour une nouvelle approche fondée sur le partenariat public-privé (PPP).

L’objectif est de sauver ces investissements en mettant en place un modèle intégré, rentable et durable, basé sur l’entrepreneuriat local, la performance économique et la création de valeur au profit des acteurs des chaînes de valeur et des communautés rurales.

