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Soutien aux planteurs

Le Comité de Coordination pour les Filières Café et Cacao (CCFCC) a remis lundi 4 850 jeunes plants de caféiers, cacaoyers et essences agroforestières aux producteurs victimes des feux de végétation dans la commune de Kpélé 2, à l'occasion de la session du conseil municipal.

Renouveler des des plantations vieillissantes © DR

Le Comité de Coordination pour les Filières Café et Cacao (CCFCC) a remis lundi 4 850 jeunes plants de caféiers, cacaoyers et essences agroforestières aux producteurs victimes des feux de végétation dans la commune de Kpélé 2, à l'occasion de la session du conseil municipal.

Cette première phase s'inscrit dans une opération plus large qui prévoit la distribution de 10 000 plants dans la commune, pour restaurer progressivement les plantations détruites ou endommagées.

Représentant le secrétaire général du CCFCC, Prince Tefe, directeur général de l'ONG Avenir de l'Environnement (ADE), partenaire technique du projet, a rappelé que cette action vise le renouvellement des plantations vieillissantes, la reconstitution des exploitations sinistrées, le renforcement de la résilience des producteurs face au changement climatique et la promotion d'une agriculture respectueuse de l'environnement, conforme à l'approche « zéro déforestation ».

Au nom de la maire de Kpélé 2, Yawa Djigbodi Tsègan, son adjoint a salué l'engagement du gouvernement et du CCFCC en faveur des filières café et cacao.

Un dispositif communal de suivi sera mis en place pour garantir leur bonne implantation.

La cérémonie s'est achevée par la plantation symbolique de plants dans l'enceinte de la nouvelle mairie de Kpélé 2.

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