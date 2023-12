Le Projet d’infrastructures et de développement urbain (PIDU), financé par l’Etat avec l’appui de la Banque mondiale, va permettre au Togo de se doter d’un code de l’urbanisme et de la construction.

Il s’agit d’une législation spécifique qui régit les règles et normes relatives à l'aménagement du territoire, à l'urbanisme et à la construction.

Il contient un ensemble de dispositions légales et réglementaires visant à encadrer le développement des zones urbaines, à définir les normes de construction, et à assurer une gestion cohérente du territoire.

Le projet sera prochainement examiné en conseil des ministres.

‘L’encadrement du secteur de l’urbanisme et de la construction requiert la mise en place d’un dispositif législatif et réglementaire contraignant pour assurer aux ouvrages une meilleure qualité d’exécution, une fiabilité durable, et une sécurité renforcée’, a déclaré mardi Kodjo Adédzé, le ministre de l’urbanisme, lors d’une rencontre à Kara.

Le Togo souhaite disposer d’un code de l'urbanisme et de la construction adapté à ses besoins spécifiques, sa culture, et ses enjeux territoriaux.

In fine, l’objectif est de favoriser un développement urbain équilibré, durable et sécurisé.