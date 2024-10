Un levier pour renforcer la résilience des populations au nord du Togo

Depuis son lancement en 2022, le Programme d'Urgence pour la Région des Savanes (PURS) se révèle être un pilier essentiel dans l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables du nord du Togo, en particulier dans la région des Savanes, durement touchée par les répercussions de la crise sécuritaire.

Ce programme vise à renforcer la résilience des communautés locales en menant des actions concrètes dans plusieurs secteurs clés, tout en offrant une assistance humanitaire immédiate.

En août dernier, une nouvelle opération d'assistance humanitaire a été lancée dans le cadre du PURS, en partenariat avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et le ministère de l'Action sociale. Cette initiative visait à soutenir environ 63 000 personnes, principalement des réfugiés, des déplacés internes, des membres des communautés d'accueil vulnérables et des demandeurs d'asile, avec un accent particulier sur les femmes enceintes, allaitantes, et les enfants de moins de deux ans.

Les kits alimentaires distribués lors de cette opération ont permis de soulager les besoins immédiats de ces populations fragilisées.

La région des Savanes, avec ses 170 localités réparties dans sept préfectures, a été au centre de cette assistance. Au total, plus de 959 tonnes de vivres, d'une valeur de 664 millions de fFcfa, ont été allouées pour répondre aux besoins alimentaires des plus démunis.

Outre l'aide alimentaire, le PURS s'attaque à des enjeux structurels en agissant sur plusieurs fronts. Parmi les initiatives notables, on compte :

L'électrification rurale de 18 localités de la région, lancée en juillet 2023, pour améliorer l'accès à l'électricité, et favoriser le développement économique.

La construction de forages pour améliorer l'accès à l'eau potable dans les zones rurales.

Le soutien aux jeunes avec la distribution de matériel agricole à 384 jeunes vulnérables, en partenariat avec le Fonds d'Appui aux Initiatives Économiques des Jeunes (Faiej).

De plus, des subventions pour l'acquisition d'équipements ont été octroyées à 542 opérateurs agricoles, permettant à ces derniers de renforcer leurs capacités de production et d'améliorer leur compétitivité sur le marché.

Les résultats sont tangibles et déjà visibles. Sur le plan de l'accès à l'eau, près de 80 000 nouvelles personnes ont bénéficié des infrastructures hydrauliques, faisant passer le taux de desserte en milieu rural de 64 % en 2021 à 73,5 % en 2022. Sur le volet énergétique, 15 000 ménages supplémentaires ont été raccordés à l'électricité, portant le taux de couverture de 22 % en 2021 à 27 % en 2022.

Dans le secteur agricole, l'aménagement de 1 000 hectares de bas-fonds et la distribution de 21 000 tonnes d'engrais vivriers ont contribué à améliorer la productivité des producteurs locaux. De plus, l'octroi de kits d'irrigation aux agriculteurs permet d'assurer une meilleure gestion de l'eau et d'augmenter les rendements agricoles.

Amélioration de la connectivité et désenclavement

Un autre point crucial du PURS est l'amélioration du réseau des pistes rurales, qui facilite le désenclavement de la région.

Grâce à ces infrastructures, les producteurs peuvent désormais acheminer plus facilement leurs récoltes vers les marchés, stimulant ainsi l'économie locale. Le réseau des pistes rurales a été renforcé, avec une amélioration estimée de 15 à 20 %.

Le PURS est une réponse ambitieuse du gouvernement pour répondre aux besoins pressants des populations du nord du pays confrontées au terrorisme.

Lors de sa première année de mise en œuvre, 50 milliards de Fcfa ont été investis, avec un objectif global de 200 milliards pour la réalisation complète du programme.