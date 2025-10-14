Lancé en 2017, le programme présidentiel Cizo a franchi un cap significatif en matière d’électrification rurale.

Initialement conçu pour fournir l’accès à l’électricité à plus de 2 millions de Togolais vivant en zones rurales — soit environ 300 000 foyers — le programme a dépassé ses objectifs initiaux, avec un impact qui va bien au-delà du seul accès à l’énergie.

Dès 2019, Cizo s’est enrichi d’un volet social, doté de 7,9 milliards de Fcfa, dont 6,6 milliards apportés par l’Union européenne. Ce volet, structuré autour du Projet d’appui au volet social du programme Cizo (PRAVOST), a permis d’électrifier près de 290 centres de santé à travers le pays. Une avancée majeure pour l’accès aux soins en milieu rural.

Ces installations renforcent non seulement l’accès aux services de base (santé, eau, éducation), mais aussi la sécurité hydrique et la productivité agricole, deux leviers essentiels du développement durable.

Au-delà de son volet social, Cizo est aussi un moteur économique. Plus de 5 000 emplois directs ont été générés dans la filière solaire. Par ailleurs, plus de 3 000 techniciens ont été formés au sein de cinq académies régionales, contribuant à l’émergence d’un écosystème local autour des énergies renouvelables.

Cizo s’appuie sur une logique hors-réseau, avec la distribution de kits solaires individuels et le développement de mini-réseaux adaptés aux réalités locales. Le programme mise aussi sur l’inclusion financière, en utilisant le paiement mobile, très répandu dans les zones reculées.

Cette approche hybride, fondée sur des solutions complémentaires au réseau électrique national, vise à rendre l’électricité accessible, abordable et durable pour tous les Togolais.

Le programme a bénéficié d’un montage financier structuré, avec notamment une subvention de la Banque africaine de développement (BAD) et des contributions bilatérales et multilatérales.

Cizo s’impose aujourd’hui comme un modèle régional d’électrification rurale intégrée, combinant innovation technologique, inclusion sociale et efficacité économique. Un outil au service d’un développement équitable et résilient.