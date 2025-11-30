Bassar lance un projet qui change le quotidien

Un nouveau projet d’adduction d’eau potable et d’assainissement a été lancé dans plusieurs communautés rurales de Bassar (région de la Kara).

Cette initiative est menée avec l’appui technique et financier de l’association Hydraulique Sans Frontières (HSF).

Le projet prévoit la construction d’une dizaine de forages destinés à sécuriser l’accès à l’eau potable, une ressource encore rare dans de nombreuses localités rurales.

Il inclut également l’installation de sanitaires modernes dans les établissements scolaires, afin d’offrir aux élèves et au personnel éducatif un environnement plus sain et plus propice à l’apprentissage.

Ces nouvelles infrastructures permettront non seulement de réduire les maladies liées à l’eau insalubre, mais aussi de soulager les ménages, souvent contraints de parcourir de longues distances pour s’approvisionner en eau.

La mise en œuvre du projet devrait bénéficier à environ 4 000 personnes, réparties dans plusieurs villages.