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Un nouvel outil de diagnostic pour le secteur coopératif

L'Alliance Coopérative Internationale (ACI) veut accompagner le Togo dans la professionnalisation des sociétés coopératives. 

Baudouin Kola © republicoftogo.com

L'Alliance Coopérative Internationale (ACI) veut accompagner le Togo dans la professionnalisation des sociétés coopératives. 

Elle prépare le lancement de DIACOOP, un mécanisme de diagnostic destiné à évaluer le niveau d'organisation des organes de gouvernance des coopératives, ainsi que leur qualité sociale, un secteur censé contribuer au développement de sa communauté et à la cohésion sociale.

Avec cet outil, l'ACI entend aussi permettre aux pouvoirs publics et aux partenaires techniques et financiers de mieux cerner l'approche marché de chaque coopérative et son ancrage territorial. 

« Le secteur coopératif est souvent informel, mal organisé, et très souvent nous manquons de données fiables pour pouvoir orienter non seulement les projets et les politiques publiques, mais aussi pour pouvoir les accompagner convenablement. C'est la raison pour laquelle nous nous lançons dans cette dynamique », explique Baudouin Kola, délégué de l'ACI pour le Togo.

L'ACI voit dans les coopératives un levier essentiel du développement, à la fois moteur économique local et facteur de cohésion sociale.

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