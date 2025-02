Un programme structuré pour une alimentation équilibrée

Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) renforce son engagement en faveur de la nutrition des enfants grâce à un nouveau soutien financier de l’Allemagne.

Une enveloppe de 11 millions d’euros, octroyée par le ministère fédéral de la Coopération(BMZ) via la Banque allemande de développement (KfW), permettra d’améliorer la couverture des repas scolaires dans les régions de la Kara et des Savanes.

Ce financement ouvre la voie à des actions ciblées pour garantir aux élèves des repas équilibrés au quotidien. L’initiative ne se limite pas à la simple distribution de vivres, mais englobe également des investissements dans les infrastructures scolaires.

Ainsi, des cantines seront réhabilitées, des foyers améliorés seront installés pour la cuisson des repas, et des jardins scolaires verront le jour afin d’encourager une production alimentaire locale durable.

L’intégration des petits producteurs constitue un levier essentiel de ce projet. À travers la mobilisation des coopératives de femmes et des exploitants agricoles locaux, le programme favorise un approvisionnement en circuit court, stimulant ainsi l’économie des communautés concernées.

Par ailleurs, des formations en nutrition seront dispensées aux élèves, aux parents et aux enseignants pour sensibiliser aux bonnes pratiques alimentaires et renforcer la sécurité nutritionnelle à long terme.

Les zones d’intervention incluent 110 établissements scolaires, notamment dans les communautés affectées par l’instabilité régionale liée à la crise du Sahel.

Cet effort s’inscrit dans une approche plus large visant à assurer la résilience des populations face aux défis alimentaires. En partenariat avec la FAO et les autorités togolaises, le PAM prévoit également un accompagnement technique et matériel à destination de plus de 8 000 agriculteurs et 1 000 femmes impliquées dans la transformation des denrées alimentaires.

À travers ce programme, l’Allemagne réaffirme son engagement en faveur de la stabilité et du développement du Togo.