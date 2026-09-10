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Une formation pensée pour l'emploi immédiat

Le secteur agricole mise sur un programme ambitieux à l'horizon 2030, encore faut-il, pour le mener à bien, disposer de cadres et d'ingénieurs solidement formés. 

Ouverture des examens d'entrée à l'INFA de Tové © republicoftogo.com

Le secteur agricole mise sur un programme ambitieux à l'horizon 2030, encore faut-il, pour le mener à bien, disposer de cadres et d'ingénieurs solidement formés. 

C'est tout l'enjeu des examens d'entrée à l'Institut national de formation agricole (INFA) de Tové, lancés mercredi par le ministère de l'Agriculture en collaboration avec celui de l'Éducation nationale. Cette année, 638 candidats se disputent une place au sein de cet établissement de référence.

Depuis la réforme engagée en 2019, l'INFA de Tové ne se limite plus à former des agriculteurs au sens strict. L'établissement a considérablement élargi son offre de filières pour coller aux réalités et aux besoins actuels du secteur : agriculture, élevage, agroforesterie, machinisme agricole, agroalimentaire, génie civil, agropastoralisme. 

Les futurs admis suivront trois années de formation alternant enseignements théoriques et travaux pratiques, avant de conclure leur parcours par un stage d'immersion en milieu professionnel, une manière d'ancrer les apprentissages dans le concret, loin des seuls bancs de l'école.

À travers cette sélection, l'INFA de Tové entend continuer de préparer une nouvelle génération de professionnels agricoles, taillés pour accompagner la modernisation du secteur.

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