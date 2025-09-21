Une Togolaise élue pour défendre l’économie sociale et solidaire en Afrique

La Togolaise Nafissatou Stella Zeba, directrice exécutive de la Maison des coopératives du Togo, représentera l’ensemble du continent africain au Forum international We, prévu du 26 au 29 octobre 2025 à Séoul (Corée du Sud).

Mme Zeba a une vision axée sur l’économie sociale et solidaire, mettant en avant les coopératives et entreprises sociales de jeunes comme leviers d’employabilité, d’innovation et de justice sociale..

Organisé par l’Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social (UNRISD), en partenariat avec le Korean Cooperative Alliance (KCA) et l’Alliance Coopérative Internationale-Afrique (ACI-Afrique), le Forum We réunira des jeunes leaders, des experts et des décideurs autour du thème de la paix, du développement durable et de la coopération internationale.