Rubriques

Tendances:
Développement

Une Togolaise élue pour défendre l’économie sociale et solidaire en Afrique

La Togolaise Nafissatou Stella Zeba, directrice exécutive de la Maison des coopératives du Togo, représentera l’ensemble du continent africain au Forum international We, prévu du 26 au 29 octobre 2025 à Séoul (Corée du Sud).

Nafissatou Stella Zeba © republicoftogo.com

La Togolaise Nafissatou Stella Zeba, directrice exécutive de la Maison des coopératives du Togo, représentera l’ensemble du continent africain au Forum international We, prévu du 26 au 29 octobre 2025 à Séoul (Corée du Sud).

Mme Zeba a une vision axée sur l’économie sociale et solidaire, mettant en avant les coopératives et entreprises sociales de jeunes comme leviers d’employabilité, d’innovation et de justice sociale..

Organisé par l’Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social (UNRISD), en partenariat avec le Korean Cooperative Alliance (KCA) et l’Alliance Coopérative Internationale-Afrique (ACI-Afrique), le Forum We réunira des jeunes leaders, des experts et des décideurs autour du thème de la paix, du développement durable et de la coopération internationale.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Des équipements agricoles pour booster la productivité dans les ZAAP

Des équipements agricoles pour booster la productivité dans les ZAAP

Les coopératives agricoles en charge de l’exploitation des Zones d’Aménagement Agricole Planifiées (ZAAP) viennent de bénéficier d’un nouvel appui logistique destiné à améliorer la production agricole et à consolider l’objectif d’autosuffisance alimentaire du pays.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.