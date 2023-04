Vers une modernisation de l'agriculture

Le président Faure Gnassingbé a posé, le 20 avril, la première pierre du centre régional de mécanisation agricole (CRMA) de la Kara à Tchitchao (Nord).

Ce centre s’étendra sur 3 hectares et contribuera, par la disponibilité des équipements modernes, la formation continue et les services de maintenance, à réduire la pénibilité du travail de la terre et améliorer les rendements.

A terme, toutes les régions du Togo seront dotées de CRMA afin d’accélérer la modernisation de l’agriculture.