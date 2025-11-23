1,5 million de Togolais, près d’un milliard de dollars envoyé : le poids réel de la diaspora

Les 48 délégués pays du Haut Conseil des Togolais de l’Extérieur (HCTE) viennent de voir leur mandats étendus d’une année.

Cette décision, expliquent les autorités, vise à renforcer l’implication de la diaspora dans les politiques de développement et à accompagner les réformes en cours.

La diaspora togolaise est estimée à 1,5 million de membres répartis entre l’Afrique, l’Europe et l’Amérique du Nord.

En 2023, les transferts ont atteint 950 millions de dollars.

Ces envois dépassent largement l’Aide publique au développement.

La contribution de la diaspora est importante. Ce que souhaitent les pouvoirs publics, c’est que cet engagement financier contant se transforme en investissements productifs dans des commerces ou des entreprises.