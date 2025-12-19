Rubriques

Tendances:
Diaspora

Accra après Lomé

Faure Gnassingbé participe vendredi à Accra au Sommet de la Diaspora 2025, à l’invitation du président du Ghana, John Dramani Mahama.

Participation du président du Conseil du Togo © republicoftogo.com

Faure Gnassingbé participe vendredi à Accra au Sommet de la Diaspora 2025, à l’invitation du président du Ghana, John Dramani Mahama.

Ce rendez-vous panafricain réunit des chefs d’État, des leaders panafricanistes, des universitaires, des représentants de la diaspora ghanéenne et africaine, ainsi que des partenaires au développement. Il vise à renforcer la contribution de la diaspora au développement économique, social et culturel du continent, tout en œuvrant au rétablissement de la dignité des Africains et des afrodescendants.

Le sommet intervient dans un contexte marqué par la tenue récente à Lomé du Congrès panafricain.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.