Diaspora

Adolph Dagan, de Daganhoé à Nashville : le parcours d’un candidat au Congrès

Le Togolais Adolph Agbeko Dagan, originaire de Daganhoé, vit aux Etats-Unis depuis plus de 20 ans. Il est candidat aux élections spéciales du Congrès américain prévues en décembre prochain.

Adolph Agbeko Dagan © DR

Il vise le 7ᵉ district du Tennessee, devenu vacant après la démission du représentant fédéral, Mark Green, parti à la retraite.

Conformément à la loi, le gouverneur Bill Lee a convoqué les électeurs pour désigner son successeur. Le scrutin est programmé pour le 2 décembre, après les primaires d’octobre.

Dans ce district stratégique regroupant 14 comtés, dont les grandes villes de Nashville, Clarksville, Murfreesboro et Franklin, la compétition s’annonce intense.

Chez les Républicains, 11 candidats sont en lice, dont Adolph Dagan, et 4 du côté des Démocrates.

La primaire aura lieu le 7 octobre. 

Adolph Dagan n’est pas un inconnu dans la communauté. Vétéran retraité de l’armée américaine, il est également professeur à la retraite, évangéliste et chef d’entreprise, à la tête du Dagan African Market, un supermarché.

Sa candidature est suivie de près par la diaspora togolaise, qui voit en lui un symbole de réussite et d’intégration. S’il franchit l’étape de la primaire, Adolph Dagan pourrait devenir l’un des rares élus d’origine africaine à siéger à la Chambre des représentants à Washington.

