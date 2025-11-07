Rubriques

De Lomé à Norwich : l’ascension politique de Zato Kadambaya

Le Togolais Zato Kadambaya a été élu conseiller municipal de la ville de Norwich, dans l’État du Connecticut ‘Etats-Unis).

Zato Kadambaya © republicoftogo.com

Ingénieur de formation, Zato Kadambaya occupe depuis plusieurs années le poste de chef du département des mathématiques et sciences au Norwich Free Academy, un lycée du Connecticut.

Il est également professeur auxiliaire à la Eastern Connecticut State University et vice-président de la Commission d’éthique et de bonne gouvernance de la ville de Plainfield.

Son engagement dans la vie politique locale témoigne de son attachement à la chose publique et de son désir de contribuer concrètement au développement des communautés.

Fondateur du Parti du Peuple et d’Intégrité (PPI) au Togo en 2017, Zato Kadambaya défend un programme politique centré sur la résolution des problèmes sociaux et la lutte contre la pauvreté.

