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Des équipements médicaux offerts par les Togolais de Suisse

Le CHU Sylvanus Olympio de Lomé, principal hôpital public du Togo, a reçu mercredi un lot de matériels médicaux offerts par la diaspora togolaise établie en Suisse.

Jean-Pierre Fabre (centre) © DR

Le CHU Sylvanus Olympio de Lomé, principal hôpital public du Togo, a reçu mercredi un lot de matériels médicaux offerts par la diaspora togolaise établie en Suisse.

Lits médicaux, lits d'accouchement, incubateurs pour nouveau-nés, matelas anti-escarres, tensiomètres et déambulateurs constituent l'essentiel de ce don, destiné à améliorer les conditions de travail du personnel soignant et la prise en charge des patients.

Les équipements ont été réceptionnés par Jean-Pierre Fabre, maire de la commune Golfe 4, sur le territoire de laquelle est implanté l'hôpital, qui a salué cet élan de solidarité de la diaspora.

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