Une nouvelle stratégie pour mobiliser la diaspora

Treize ans après la première version, le Togo dispose d'une stratégie nationale de mobilisation et d'engagement de la diaspora entièrement repensée.

Élaborée avec l'appui technique et financier de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et de la Banque africaine de développement (BAD), ce nouveau cadre s'inscrit dans le projet SDE4R, acronyme pour « Rationaliser l'engagement de la diaspora pour catalyser les investissements privés et l'entrepreneuriat pour une résilience renforcée ».

L'ambition est de maximiser la contribution des Togolais vivant à l'étranger au développement socio-économique du pays, en favorisant l'investissement privé et l'entrepreneuriat. Pour élaborer cette stratégie, le Togo s'est inspiré des expériences du Maroc, du Sénégal et du Mali, pionniers en la matière sur le continent.

« Il s'agit de planifier et structurer les interventions du gouvernement et de la diaspora dans le processus de développement de notre pays », a résumé Edem Komi Amoudokpo, directeur des Togolais de l'extérieur.

En complément, un Guide du Togolais de l'Extérieur a été élaboré pour offrir aux compatriotes vivant à l'étranger un accès facilité aux informations utiles tout au long de leur parcours migratoire, des opportunités d'investissement aux dispositifs gouvernementaux disponibles.

La diaspora, longtemps sollicitée de façon informelle, entre désormais dans un cadre plus structuré.