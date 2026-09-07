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Le parcours d’un Togolais devenu soldat américain

Le Togolais Adolph Agbeko Dagan, originaire de Daganhoé, vit aux États-Unis depuis plus de vingt ans. Vétéran retraité de l’armée américaine, il est aussi professeur à la retraite, évangéliste et chef d’entreprise, à la tête d’un supermarché à Clarksville (Tennessee).

Adolph Agbeko Dagan en famille © DR

Le Togolais Adolph Agbeko Dagan, originaire de Daganhoé, vit aux États-Unis depuis plus de vingt ans. Vétéran retraité de l’armée américaine, il est aussi professeur à la retraite, évangéliste et chef d’entreprise, à la tête d’un supermarché à Clarksville (Tennessee).

Après sa carrière militaire, il a poursuivi ses études à l’American Military University (AMU), où il a obtenu un bachelor en relations internationales..

Il vient de publier le second tome de son récit, African Village Boy to American Soldier, aux éditions Trilogy Christian Publishing. 

L’ouvrage revient sur son expérience au sein de l’armée US.

Editions Trilogy Christian Publishing

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