30 août : jour de victoire et de mémoire pour la Turquie

La Fête de la victoire en Turquie (Zafer Bayramı) a été célébré samedi à Lomé dans les locaux de la représentation diplomatique.

Encore appelée "Victoire du 30 août", cette journée commémore le triomphe de l’armée turque sur les forces grecques lors de la bataille de Dumlupınar, en 1922. Menée par Mustafa Kemal Atatürk, figure fondatrice de la Turquie moderne, cette victoire marque la fin de la guerre d'indépendance turque et prépare le terrain pour la proclamation de la République de Turquie le 29 octobre 1923.

Pour Muteber Kılıç, ambassadrice de Turquie au Togo, cette commémoration va bien au-delà d’un simple événement historique. Elle représente, selon ses mots, le point de départ de la construction d’un État moderne, pacifique, fort et prospère.

Plusieurs personnalités ont assisté à la cérémonie parmi lesquelles Calixte Batossie Madjoulba, ministre de la Sécurité et de la protection civile, ainsi que Djobo-Babakane Coulibaley, président de la Cour constitutionnelle.