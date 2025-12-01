Rubriques

A Alger, on parle colonialisme

Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, se trouve à Alger où il a participé pendant le weekend à une conférence sur ‘les crimes et le colonialisme en Afrique’.

Robert Dussey (G) et Ahmed Attaf © DR

L’évènement a réuni des universitaires, historiens, juristes, représentants d’États africains, membres de la société civile et organisations panafricaines.

Les organisateurs souhaitent parvenir à une « criminalisation’ du colonialisme. 

Le thème sera remis sur la table lors du prochain Congrès panafricain prévu du 8 au 12 décembre à Lomé.

Lors de son séjour à Alger,  M. Dussey s’est entretenu avec son homologue algérien Ahmed Attaf.

Un artisan discret des rapprochements en Afrique

Alors que plusieurs crises secouent le continent, du Sahel à l’Afrique centrale en passant récemment par la Guinée-Bissau, le président du Conseil Faure Gnassingbé s’impose de plus en plus comme l’un des médiateurs les plus constants et les plus actifs de la région.

Le panafricanisme se réinvente à Lomé

Du 8 au 12 décembre, le Togo accueillera le 9e Congrès panafricain, organisé en partenariat avec l’Union africaine. L’événement rassemblera des officiels venus de tout le continent, ainsi que des représentants des diasporas et des communautés afrodescendantes.

Rendez-vous à Washington

Les présidents de la République démocratique du Congo (RDC) et du Rwanda se rendront la semaine prochaine à Washington pour signer un accord de paix et rencontrer le président américain Donald Trump, rapporte Mena Today, qui cite des sources diplomatiques. 

