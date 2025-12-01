Rubriques

Tendances:
Diplomatie

Le panafricanisme se réinvente à Lomé

Du 8 au 12 décembre, le Togo accueillera le 9e Congrès panafricain, organisé en partenariat avec l’Union africaine. L’événement rassemblera des officiels venus de tout le continent, ainsi que des représentants des diasporas et des communautés afrodescendantes.

Le Togo au cœur des débats sur l’avenir de l’Afrique © republicoftogo.com

Du 8 au 12 décembre, le Togo accueillera le 9e Congrès panafricain, organisé en partenariat avec l’Union africaine. L’événement rassemblera des officiels venus de tout le continent, ainsi que des représentants des diasporas et des communautés afrodescendantes.

Une rencontre qui se veut un moment clé du renouveau du panafricanisme, à un moment où l’Afrique cherche à redéfinir son rôle dans un monde en pleine mutation.

Le Congrès panafricain est historiquement un cadre de débats, d’idées et de mobilisation politique pour les Africains et les peuples d’ascendance africaine. Depuis le premier congrès organisé en 1900 à Londres, ces rencontres ont contribué à fédérer les intellectuels, leaders politiques et militants qui ont porté les combats pour l’indépendance, l’unité et la dignité des peuples africains.

Le 9e Congrès s’inscrit dans cette même vocation :réfléchir aux défis actuels de l’Afrique, renforcer les liens entre continent et diasporas et promouvoir une vision commune de développement, d’intégration et de souveraineté

Au cœur des discussions figurera une question majeure : quelle place pour l’Afrique dans la gouvernance mondiale ?

Alors que les organisations internationales – ONU, FMI, Banque mondiale ou OMC – évoluent et se voient critiquées pour leur manque d’inclusivité, l’Afrique souhaite peser davantage dans la définition des règles globales.

Le Congrès examinera notamment la nécessité d’un siège africain permanent au Conseil de sécurité de l’ONU, la représentativité du continent dans les institutions financières internationales et la révision des mécanismes multilatéraux jugés défavorables aux économies africaines

L’organisation de cette édition au Togo intervient dans un contexte de regain d’intérêt pour le panafricanisme.

Les enjeux communs – sécurité, industrialisation, migrations, climat, gouvernance, transformation numérique – nécessitent des solutions concertées et un leadership africain plus affirmé.

En accueillant cette rencontre, le Togo confirme son rôle de plateforme diplomatique et de pont entre l’Afrique et ses diasporas.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Rendez-vous à Washington

Rendez-vous à Washington

Les présidents de la République démocratique du Congo (RDC) et du Rwanda se rendront la semaine prochaine à Washington pour signer un accord de paix et rencontrer le président américain Donald Trump, rapporte Mena Today, qui cite des sources diplomatiques. 

Une alliance au cœur des nouvelles reconfigurations mondiales

Une alliance au cœur des nouvelles reconfigurations mondiales

La visite de travail du président du Conseil togolais, Faure Gnassingbé, à Moscou les 18 et 19 novembre marque une étape décisive dans l’évolution des relations entre la Russie et l’Afrique de l’Ouest, estime le site spécialisé ‘Russia's Pivot to Asia’.

Russie-Togo : ouverture de représentations diplomatiques

Russie-Togo : ouverture de représentations diplomatiques

La Russie et le Togo ont annoncé mercredi l’ouverture, dès l’année prochaine, d’ambassades dans leurs deux capitales, marquant un tournant dans leurs relations bilatérales. Cette décision intervient alors que Moscou poursuit son effort d’expansion diplomatique, économique et sécuritaire sur le continent africain.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.