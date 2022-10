Anne Witkowsky : 'Nous sommes venus pour écouter les autorités'

Une délégation américaine, conduite par Anne Witkowsky, secrétaire d'Etat adjointe au Bureau des conflits et des Opérations de stabilisation du Département d’Etat, a achevé mardi un séjour à Lomé.

Lors des rencontres avec les officiels et la société civile, les échanges ont porté sur la prévention des conflits, la lutte contre l’extrémisme violent et la promotion de la stabilité.

Mme Witkowsky a indiqué que les États-Unis n'avaient pas pour ambition de dicter des solutions ou imposer quoi que ce soit, mais juste aider le Togo à développer les bonnes stratégies.

'Nous sommes venus pour écouter les propositions des autorités togolaises et prendre connaissance des mesures proposées' a-t-elle déclaré.

Washington entend aider le Togo en matière de formation militaire, de croissance économique inclusive et de promotion du développement.

La secrétaire d’Etat adjointe chargée des conflits et des opérations de stabilisation dirigeait une délégation multiagence composée de Robert Jenkins, assistant de l’administratrice de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) chargé de la prévention des conflits et de la stabilisation, et de James Saenz, sous-secrétaire adjoint à la Défense chargé de la politique de lutte contre les stupéfiants et de la stabilisation.

La délégation est attendue au Bénin et en Côte d’Ivoire.

Les Etats-Unis ont lancé une stratégie de prévention des conflits et de promotion de la stabilité des États dans les pays du littoral de l’Afrique de l’Ouest.