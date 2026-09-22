Approfondir une relation naissante

Lomé abritera, du 29 septembre au 1er octobre, la première session de la Commission mixte intergouvernementale de suivi de l'Accord de partenariat entre le Togo et la Russie.

La rencontre se tiendra au Palais des Congrès de Lomé et portera, selon le communiqué officiel, sur la coopération commerciale, économique, scientifique et technique entre les deux pays.

Cette session s'inscrit dans un contexte de rapprochement affirmé entre Lomé et Moscou. Les deux parties devraient faire le point sur l'état de leurs relations dans ces différents domaines et identifier de nouvelles pistes pour renforcer leurs échanges.

Le Togo s'est rapproché de la Russie ces dernières années. Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, avait été reçu au Kremlin par Vladimir Poutine en novembre 2025, une rencontre marquée par l'annonce de l'ouverture réciproque d'ambassades dès 2026, les deux pays n'ayant jusqu'ici jamais eu de représentation diplomatique résidente l'un chez l'autre, malgré 65 ans de relations officielles.

Ces derniers mois, plusieurs contacts ont d'ailleurs préparé le terrain pour cette commission mixte : en septembre, une délégation du Centre de Diplomatie publique russe a notamment évoqué avec le ministère togolais de l'Enseignement supérieur des perspectives de coopération universitaire et culturelle.

Ce rapprochement avec Moscou ne se fait pas au détriment des autres partenaires du Togo.

Le pays continue en parallèle d'entretenir des relations actives avec Washington, Paris ainsi qu'avec l'Union européenne et la Chine. Une stratégie que les autorités présentent comme une diplomatie d'équilibre, fondée sur la diversification des partenariats plutôt que sur l'exclusivité.