Iran : les Gardiens de la Révolution auraient frappé un tanker togolais

Les Gardiens de la révolution iraniens ont annoncé vendredi avoir frappé un pétrolier battant pavillon togolais dans le détroit d'Ormuz, selon l'agence de presse officielle iranienne IRNA, une information relayée par le site Mena Today.

Téhéran maintient un blocus de facto du détroit depuis les frappes menées par les États-Unis et Israël contre l'Iran fin février. L'Iran souhaite désormais faire payer des droits de passage et multiplie les attaques contre des navires accusés de tenter de contourner cette route imposée.

« Le pétrolier togolais Trend a été visé et arraisonné après qu'un incendie s'est déclaré à son bord », précise le communiqué iranien, qui évoque une tentative de « passage illégal » à travers cette voie maritime stratégique.

L'organisme britannique UK Maritime Trade Operations (UKMTO) avait de son côté annoncé jeudi un « incident de sécurité dans le détroit d'Ormuz, à 16 milles nautiques (29,6 km) au nord-est de Khasab, à Oman », sans préciser l'identité du navire concerné. Il n'est pas certain qu'il s'agisse du même bâtiment mentionné par les Gardiens de la révolution.

Ce pétrolier n'a toutefois aucun lien réel avec le Togo : le pays exploite un registre maritime dit « ouvert » ou de complaisance, qui permet à des armateurs étrangers d'immatriculer leurs navires sous pavillon togolais moyennant des frais, sans que ces bâtiments ne fassent jamais escale au Togo ni n'aient de lien avec le pays.