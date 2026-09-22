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Un groupe consultatif scientifique en préparation pour « Corriger la carte »

Les trois cartographes à l'origine de la projection Equal Earth, Tom Patterson, Bernhard Jenny et Bojan Šavrič, ont accepté d'apporter leur concours scientifique et technique à la mise en œuvre de la résolution, « Corriger la carte », adoptée le 4 septembre dernier par l'Assemblée générale des Nations unies.

Les créateurs d'Equal Earth associés à la démarche © DR

Les trois cartographes à l'origine de la projection Equal Earth, Tom Patterson, Bernhard Jenny et Bojan Šavrič, ont accepté d'apporter leur concours scientifique et technique à la mise en œuvre de la résolution, « Corriger la carte », adoptée le 4 septembre dernier par l'Assemblée générale des Nations unies.

Cet engagement a été annoncé lors d'une rencontre virtuelle tenue dimanche, à l'initiative de Robert Dussey, le ministre des Affaires étrangères, qui a porté cette résolution devant l'Assemblée générale au nom de l'Union africaine.

Les participants ont convenu de poursuivre ces échanges dans un cadre structuré. Le Togo présentera dans les prochaines semaines une note conceptuelle proposant la constitution d'un groupe consultatif scientifique pour la mise en œuvre de la résolution, au sein duquel les trois concepteurs ont été invités à siéger à titre personnel.

Conçue pour représenter les superficies réelles des continents sans en déformer les contours, la projection Equal Earth a été publiée en août 2018 dans l'International Journal of Geographical Information Science. 

Adoptée dès sa parution par le Goddard Institute for Space Studies de la NASA et intégrée aux logiciels d'Esri, elle a également été retenue par l'Union africaine comme référence cartographique institutionnelle.

Elle constitue désormais le socle scientifique de la résolution « Corriger la carte », qui encourage gouvernements, écoles, organisations internationales, médias et entreprises technologiques à recourir aux projections à surfaces égales lorsque la taille relative des territoires est en jeu.

Cette résolution n’est pas contraignante. 

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