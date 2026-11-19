L’ancien ambassadeur de France au Togo, Augustin Favereau, a été nommé à la tête de Campus France, rapporte le site spécialisé Acteurs publics.

Campus France est l’établissement public chargé de promouvoir l’enseignement supérieur français à l’étranger.

Il accueille et accompagne les étudiants internationaux, gère les procédures de candidature dans de nombreux pays et administre une partie des bourses du gouvernement français. Ses services sont bien connus des étudiants togolais qui veulent poursuivre leurs études en France.

Ce poste correspond au parcours d’Augustin Favereau. Il avait été nommé ambassadeur de France au Togo par décret du 3 novembre 2022. Auparavant, il avait été conseiller « diplomatie culturelle, influence, francophonie, chargé des réformes » au cabinet de la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna, après avoir occupé les mêmes fonctions auprès de Jean-Yves Le Drian.

Diplômé de Sciences Po Paris et titulaire d’un diplôme franco-allemand en sciences politiques, il a fait une bonne partie de sa carrière dans les relations franco-allemandes, notamment à Berlin. Il a aussi dirigé un institut culturel franco-allemand à Ramallah et présidé EUNIC, le réseau des instituts culturels nationaux de l’Union européenne.

À Lomé, son mandat a été marqué par la volonté de renforcer la coopération culturelle, éducative et économique entre les deux pays.