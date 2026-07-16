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Bettel : 'Echanges dans l’honnêteté et la franchise, comme cela se passe entre amis'

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Luxembourg, Xavier Bettel, a effectué mercredi une visite de travail à Lomé, marquée par la signature de plusieurs accords de coopération avec le Togo.

Xavier Bettel mercredi à Lomé © DR

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Luxembourg, Xavier Bettel, a effectué mercredi une visite de travail à Lomé, marquée par la signature de plusieurs accords de coopération avec le Togo.

À l'issue de cette visite, il s'est entretenu avec le président du Conseil, Faure Gnassingbé.

Le portefeuille de projets du Luxembourg au Togo s'élève désormais à 49,3 millions d'euros, un montant qui témoigne de l'ampleur du partenariat entre les deux pays.

Cette étape s'inscrit dans la continuité d'une relation bilatérale construite progressivement depuis mars 2024, avec une première lettre d'entente signée à Lomé, suivie en septembre de la même année d'un Accord général de coopération conclu en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York.

Les nouveaux accords signés cette semaine, qui couvrent notamment le développement local, la planification stratégique et la cybersécurité, viennent préciser davantage ce cadre de coopération et confirmer l'engagement du Grand-Duché aux côtés du Togo.

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