Le ‘Lomé Peace and Security Forum’, aura lieu dans la capitale togolaise les 21 et 22 octobre prochains, indique un communiqué publié jeudi le ministère des Affaires étrangères.

Cette initiative lancée par le président Faure Gnassingbé ’s'inscrit dans la dynamique des initiatives africaines qui répondent au besoin pour le continent d'œuvrer davantage pour la consolidation de la paix et l'édification de la sécurité collective dans un environnement marqué par l'émergence de nouvelles zones de tension et la complexité des défis sécuritaires due à l'expansion de la menace terrorisme et à l'actualité de la criminalité transnationale organisée’, indique le texte.

La rencontre aura pour thème : ‘Comment renforcer les transitions vers la gouvernance démocratique en Afrique ?’.

Sont attendus des représentants des gouvernements africains et non africains, des experts de haut niveau, des acteurs des organisations de la société civile, du monde académique, des organisations internationales, des milieux d'affaires et des organisations professionnelles.

La rencontre, expliquent les organisateurs, vise à développer ‘un nouveau prisme de compréhension et de lecture des transitions politiques en tenant compte des contextes et des dynamiques de leur émergence, ainsi que des enjeux et défis cruciaux relatifs au renforcement de la gouvernance démocratique en Afrique’.