Consultations politiques entre l'Afrique du Sud et le Togo

Candith Mashego Dlamini, vice-ministre sud-africain chargée des Relations internationales et de la Coopération, effectue depuis jeudi une visite au Togo.

Ce déplacement s’inscrit dans le cadre de consultations politiques entre les deux pays.

‘Permettez-moi de dire que les objectifs de notre visite sont triples. Tout d’abord, nous sommes venus ici pour des consultations politiques en vue de renforcer les relations diplomatiques entre l’Afrique du Sud et le Togo, d’où seront enracinées des relations commerciales et d’investissement approfondies ainsi que des relations personnelles plus solides’, a-t-elle déclaré.

Des échanges ont eu lieu avec les ministre du Commerce et de la Promotion de l'investissement.

Les échanges entre Pretoria et Lomé sont relativement modestes.

Après le Togo, Mme Dlamini se rendra au Bénin.