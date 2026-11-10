De Cotonou à Samoa : Robert Dussey raconte deux ans de négociations

Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, a dédicacé le 8 novembre à Bruxelles son dernier ouvrage, consacré aux longues négociations qui ont abouti à l’accord de Samoa entre l’Union européenne et l’OEACP.

La séance s’est tenue en marge de la 65e session de l’Assemblée parlementaire de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.

Parmi les visiteurs figurait Maxime Prévot, vice-Premier ministre et chef de la diplomatie belge.

Robert Dussey n’écrit pas en observateur. De 2018 à 2021, il a été le négociateur en chef des pays de l’OEACP, face à la commissaire européenne aux Partenariats internationaux, Jutta Urpilainen. Il a donc conduit au nom de 79 pays l’une des plus vastes négociations internationales de la dernière décennie.

L’enjeu était de taille : succéder à l’accord de Cotonou, signé en 2000, qui régissait depuis vingt ans les relations entre l’Europe et les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Les discussions se sont ouvertes en septembre 2018. Faute d’accord, Cotonou a dû être prolongé à plusieurs reprises après son expiration en 2020.

Les négociateurs ont dû concilier des intérêts très divers. La migration, notamment les retours et la réadmission, et certaines questions de société, comme la santé sexuelle et reproductive, ont donné lieu à des discussions délicates. Le texte a finalement été paraphé en avril 2021.

Deux ans de blocage

La signature a pourtant tardé. Plusieurs États membres de l’UE, dont la Hongrie, ont longtemps bloqué le texte. Il a finalement été signé le 15 novembre 2023 à Apia, aux Samoa, d’où son nom.

L’accord fixe le cadre du partenariat pour vingt ans. Il couvre la paix et la sécurité, la gouvernance, le développement économique, l’environnement et la migration. Il comporte trois protocoles régionaux, dont un consacré à l’Afrique.