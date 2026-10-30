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Ankara, l’autre nouveau partenaire de Lomé

À l’occasion du 103e anniversaire de la République de Turquie, l’ambassadrice au Togo, Muteber Kılıç, a dressé un bilan des relations entre Ankara et Lomé. Les échanges commerciaux ont atteint 270 millions de dollars en 2025, contre 128 millions en 2021.

Muteber Kılıç © republicoftogo.com

À l’occasion du 103e anniversaire de la République de Turquie (Cumhuriyet Bayramı), l’ambassadrice au Togo, Muteber Kılıç, a dressé un bilan des relations entre Ankara et Lomé. Les échanges commerciaux ont atteint 270 millions de dollars en 2025, contre 128 millions en 2021.

Pour la diplomate, ce bond s’explique largement par deux visites au sommet : celle de Recep Tayyip Erdoğan à Lomé en octobre 2021, puis celle de Faure Gnassingbé à Ankara en juin 2023.

« Ces deux déplacements ont permis d’approfondir et de diversifier notre coopération », souligne-t-elle.

L’éducation est l’un des piliers de cette relation. Les écoles internationales Maarif accueillent plus de 650 élèves, de la maternelle au lycée, sur deux campus. Ankara offre aussi chaque année des bourses aux étudiants togolais pour poursuivre leurs études en Turquie.

Ouvert en novembre 2024 à l’Université de Lomé, le Centre d’études et de recherche turques propose désormais des cours de langue turque et vient de lancer une formation aux technologies agricoles.

La coopération s’étend également à l’énergie, au tourisme, à la santé et à l’environnement. La Turquie a ainsi participé au forum « Territoires d’Afrique zéro déchet », organisé fin octobre à Kpalimé en prélude à la COP31, qu’elle accueillera du 9 au 20 novembre à Antalya.

Comme la Russie, la Turquie s’est imposée ces dernières années comme l’un des nouveaux partenaires du Togo. Diplomatie active, écoles, bourses, commerce, formation : Ankara multiplie les leviers d’influence sur le continent, où elle a fortement étendu son réseau d’ambassades et ses liaisons aériennes.

Une dynamique qui s’inscrit dans la stratégie de partenariats diversifiés défendue par Lomé, qui entend s’ouvrir à de nouveaux acteurs sans renoncer à ses alliances traditionnelles.

Le 29 octobre 1923, la Grande Assemblée nationale de Turquie proclamait la République et élisait Mustafa Kemal, futur Atatürk, comme premier président. Cette proclamation mettait fin à plus de six siècles d’Empire ottoman.

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