De l’humanitaire à la sécurité : le Togo présent à la grand-messe de Munich

Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, participe du 13 au 15 février à la Conférence de Munich sur la sécurité (Munich Security Conference), l’un des rendez-vous les plus influents au monde en matière de politique étrangère et de défense.

Robert Dussey et Johann Wadephul vendredi à Munich © DR

Créée en 1963, la Munich Security Conference réunit chaque année chefs d’État, ministres, responsables militaires, experts et dirigeants d’organisations internationales pour débattre des grands enjeux de sécurité mondiale : conflits armés, terrorisme, gouvernance internationale, climat, cybersécurité ou encore développement. Elle est devenue au fil des décennies une plateforme majeure de dialogue stratégique et diplomatique.

Vendredi, Robert Dussey a pris part à deux panels de haut niveau. Le premier portait sur l’assistance humanitaire, aux côtés notamment de Mirjana Spoljaric Egger, présidente du Comité international de la Croix-Rouge. Les échanges ont porté sur les défis croissants de l’aide humanitaire dans les zones de conflit et les crises prolongées.

Le second panel, intitulé « Reboot or Repair? Toward A New Development Paradigm », a ouvert la réflexion sur la nécessité de repenser les modèles de développement face aux chocs sécuritaires, climatiques et économiques.

En marge des travaux, le chef de la diplomatie togolaise a multiplié les rencontres bilatérales. Il s’est entretenu avec Johann Wadephul, son homologue allemand, Alexander Dobrindt, ministre allemand de l’Intérieur, Åsmund Grøver Aukrust, ministre norvégien du Développement, ainsi qu’avec le général Dagvin Anderson, commandant de l’US Africa Command (AFRICOM).

Ces échanges ont porté sur la coopération sécuritaire, le développement, la gestion des crises et le renforcement des partenariats stratégiques du Togo dans un contexte international marqué par de fortes tensions.

