Savi de Tové reçoit trois nouveaux chefs de mission diplomatique

Le président de la République Jean-Lucien Kwassi Lanyo Savi de Tové a reçu mercredi les lettres de créance de trois nouveaux chefs de mission diplomatique : Jacob Linulf (Danemark), Musu Jatu Ruhle (Libéria) et Muhannad M. A. Alhammouri (Palestine).

Le président de la République avec Jacob Linulf mercredi à Lomé © DR

L'ambassadeur danois a affiché sa volonté de renforcer la coopération dans les domaines de l'économie maritime, de l'agriculture et de la transition verte. 

Son homologue libérienne entend quant à elle approfondir les liens bilatéraux dans les secteurs du commerce, de l'économie et de la sécurité. 

L'ambassadeur de l’Autorité palestinienne a pour sa part annoncé l’ouverture prochaine d’une représentation à Lomé.

