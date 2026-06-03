Dussey à Séoul pour renforcer la coopération Togo-Corée du Sud

Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, a participé en début de semaine à la réunion ministérielle Corée-Afrique à Séoul, en marge de laquelle il s'est entretenu avec son homologue sud-coréen, Cho Hyun.

Les deux ministres ont échangé sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans des domaines comme l'agriculture, l'investissement, l'éducation et la formation, la santé et le numérique.

« Une réunion riche de sens et productive », a souligné le chef de la diplomatie togolaise, exprimant sa satisfaction à l'issue de cet entretien qui ouvre de nouvelles perspectives pour le partenariat entre les deux pays.