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Dussey à Séoul pour renforcer la coopération Togo-Corée du Sud

Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, a participé en début de semaine à la réunion ministérielle Corée-Afrique à Séoul, en marge de laquelle il s'est entretenu avec son homologue sud-coréen, Cho Hyun.

Cho Hyun et Robert Dussey mardi à Séoul © DR

Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, a participé en début de semaine à la réunion ministérielle Corée-Afrique à Séoul, en marge de laquelle il s'est entretenu avec son homologue sud-coréen, Cho Hyun.

Les deux ministres ont échangé sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans des domaines comme l'agriculture, l'investissement, l'éducation et la formation, la santé et le numérique.

« Une réunion riche de sens et productive », a souligné le chef de la diplomatie togolaise, exprimant sa satisfaction à l'issue de cet entretien qui ouvre de nouvelles perspectives pour le partenariat entre les deux pays.

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