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Robert Dussey poursuit sa tournée au Maghreb

Poursuivant sa tournée nord-africaine, le ministre togolais des Affaires étrangères Robert Dussey s'est rendu mardi à Tunis pour des entretiens avec son homologue tunisien Mohamed Ali Nafti, au lendemain de sa visite à Tripoli en Libye.

Robert Dussey et Mohamed Ali Nafti mardi à Tunis © MOFA Tunisia

Poursuivant sa tournée nord-africaine, le ministre togolais des Affaires étrangères Robert Dussey s'est rendu mardi à Tunis pour des entretiens avec son homologue tunisien Mohamed Ali Nafti, au lendemain de sa visite à Tripoli en Libye.

Les deux ministres ont passé en revue l'état des relations bilatérales et convenu de mesures concrètes pour renforcer la coopération dans des secteurs prioritaires et stimuler les échanges commerciaux. Ils ont notamment décidé d'élaborer un plan d'action conjoint 2026-2027 et procédé à la signature d'un Mémorandum d'entente sur les consultations bilatérales entre les deux ministères, visant à renforcer la coordination diplomatique.

Cette visite s'inscrit dans la dynamique de diversification des partenariats du Togo à l'échelle africaine et méditerranéenne. 

Si le Maroc demeure le premier partenaire maghrébin du Togo, Lomé entend manifestement élargir et approfondir ses relations avec l'ensemble des pays de la région.

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