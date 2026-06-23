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Que faire face aux turbulences mondiales ?

Le Togo accueillera le 3 juillet prochain une conférence ministérielle de l'Alliance politique africaine (APA), consacrée aux répercussions de la crise au Moyen-Orient sur le continent africain.

Pétrole, sécurité, diplomatie © DR

Le Togo accueillera le 3 juillet prochain une conférence ministérielle de l'Alliance politique africaine (APA), consacrée aux répercussions de la crise au Moyen-Orient sur le continent africain.

L’APA est une plateforme informelle de concertation, de dialogue politique, de coopération multidimensionnelle. 

Créée à l'initiative du Togo en 2023, elle compte dix membres : l'Angola, le Burkina Faso, le Gabon, la Guinée Conakry, la Libye, le Mali, la Namibie, la République Centrafricaine, la Tanzanie et le Togo.

La rencontre réunira des décideurs africains autour de sujets d’actualité  : hausse des prix de l'énergie, perturbations des chaînes d'approvisionnement, sécurisation des voies maritimes et nécessité pour l'Afrique d'adopter une position diplomatique cohérente face aux grandes puissances impliquées dans le conflit.

Le prix du baril de pétrole a toutefois baissé depuis le début des négociations entre les Etats-Unis et l’Iran. Quant au détroit d’Hormuz, il est partiellement réouvert.

Au-delà des débats, l'enjeu est de démontrer la capacité de résilience du continent face aux chocs géopolitiques et défendre les intérêts africains dans un monde de plus en plus instable.

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