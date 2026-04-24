Dussey et Barrot : une séance de travail fructueuse

La visite du ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot à Lomé a été l’occasion vendredi d'une rencontre de travail entre les deux chefs de la diplomatie.

« Nos échanges ont permis d'examiner des questions d'intérêt commun, tant sur le plan bilatéral que multilatéral », a indiqué Robert Dussey, qualifiant la séance de « très fructueuse ».

Cette visite s'inscrit dans la continuité des liens historiques et multidimensionnels qui unissent la France et le Togo, et traduit la volonté commune des deux pays de renforcer davantage leurs relations d'amitié et de coopération.

Une visite qui confirme, une fois encore, la place particulière qu'occupe Lomé dans la diplomatie française en Afrique de l’Ouest, et le rôle croissant du Togo comme interlocuteur incontournable sur les questions régionales et internationales.

Jeudi, M. Barrot avait été reçu par Faure Gnassingbé.