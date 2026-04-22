Jean-Noël Barrot à Lomé : coopération, terrorisme et Sahel au menu

Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères, effectuera une visite officielle de deux jours les 23 et 24 avril, selon le programme communiqué par le Quai d'Orsay. Une visite qui intervient à un moment charnière pour les relations franco-africaines et pour la stabilité du Sahel.

Le chef de la diplomatie française aura en premier lieu des échanges avec des organisations non gouvernementales dans le cadre de la préparation de la prochaine Conférence humanitaire, centrée sur les enjeux du droit international humanitaire, un sujet d'autant plus brûlant que les crises armées se multiplient dans la sous-région.

Il s'entretiendra ensuite avec son homologue togolais Robert Dussey. Plusieurs dossiers structurants sont au menu : la coopération bilatérale, portée notamment par une l’Agence Française de Développement (AFD) particulièrement active au Togo, la lutte contre le terrorisme dans un Sahel en ébullition, et la situation politique régionale.

Ce dernier point revêt une importance particulière. Le Togo s'est imposé ces dernières années comme un médiateur reconnu dans les crises sahéliennes, tirant parti de sa neutralité relative et de ses réseaux diplomatiques pour maintenir des canaux de dialogue là où d'autres ont fermé les leurs.

Une posture que Paris, engagée dans une recomposition difficile de sa présence en Afrique de l'Ouest, ne peut ignorer.

La visite de M. Barrot s'inscrit ainsi dans une dynamique plus large de rééquilibrage des partenariats franco-africains, et Lomé, discret mais influent, en est l'un des points d'ancrage.