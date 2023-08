Efforts déployés pour la fin des combats au Soudan

Robert Dussey a rencontré mercredi Malik Agar, le vice-président du Soudan, indique le chef de la diplomatie togolaise sur son compte X.

Le lieu des discussions n’a pas été précisé.

Cet échange s’inscrit dans le cadre de l’initiative menée par l’Arabie Soudite, les Etats-Unis et les Nations Unies, pour la fin des combats au Soudan.

Lomé avait accueilli récemment une dialogue entre belligérants du Darfour.

Les civils sont victimes ‘d'une horreur inimaginable au Soudan, où s'affrontent depuis le 15 avril l'armée et les paramilitaires, a déploré jeudi Amnesty international.

'Dans un rapport intitulé ‘La mort a frappé à notre porte’, l'ONG fait état d'une ‘généralisation des crimes de guerre avec des attaques aveugles et délibérées contre la population civile’.

Ce rapport porte surtout sur des faits relevés à Khartoum et dans la région du Darfour, dans l'ouest, et se base sur des interviews de 181 personnes dans l'est du Tchad et à distance.