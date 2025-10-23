Esclavage, déportation, colonisation : un appel commun à la justice depuis Genève

Une conférence de haut niveau consacrée à la lutte pour la justice des victimes de l’esclavage, de la déportation et de la colonisation s’est tenue ce jeudi à Genève, à l’initiative des missions permanentes de l’Afrique du Sud, du Ghana, du Togo, du Caricom (Communauté des Caraïbes) et de l’Union africaine.

Cette rencontre s’inscrit dans une dynamique diplomatique forte, en préparation au 9ᵉ Congrès sur le panafricanisme prévu du 8 au 12 décembre 2025 à Lomé, sur invitation du président du Conseil, Faure Gnassingbé.

Les intervenants ont appelé à une reconnaissance historique globale des souffrances endurées par les peuples africains et afro-descendants victimes de la traite négrière, de l’esclavage transatlantique, des déportations massives et des systèmes coloniaux.

Au cœur des échanges : la nécessité d’une réparation morale, symbolique et matérielle, mais aussi la reconstruction d’une conscience africaine et diasporique fondée sur la vérité, la mémoire, et la justice.

Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, a pris part aux discussions, réaffirmant le rôle du Togo comme pays moteur dans la redynamisation du panafricanisme et dans la défense des droits historiques des peuples africains.

« La mémoire n’est pas une charge, elle est une boussole. Pour bâtir l’Afrique de demain, nous devons regarder en face l’Afrique d’hier », a déclaré le chef de la diplomatie togolaise dans son intervention.

Une étape vers le Congrès panafricain de Lomé

Le 9ᵉ Congrès panafricain de décembre, dont cette conférence est l’un des événements préparatoires, ambitionne de relancer le panafricanisme à l’échelle mondiale, dans un contexte où les défis liés à la souveraineté, à l’identité, à la mémoire collective et à la justice mondiale restent d’actualité.

Ce congrès rassemblera États, universitaires, leaders d’opinion, membres de la diaspora et acteurs de la société civile autour de thématiques liées à la réconciliation historique, à l’unité africaine, et à la coopération Sud-Sud.

La présence conjointe de représentants du continent africain et de la Caricom (Communauté des Caraïbes) souligne l’importance de la solidarité entre les peuples africains et afro-descendants dans leur quête de justice et de reconnaissance.

Les organisateurs de la conférence de Genève espèrent qu’elle servira de catalyseur à des initiatives concrètes de réparation, d’éducation mémorielle et de mobilisation politique, en amont du rendez-vous de Lomé.

