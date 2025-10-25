Une Conférence ministérielle de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs se tiendra à Paris, le 30 octobre dans le cadre du ‘Paris Peace Forum’.

Elle est organisée en étroite coordination avec le Togo, médiateur de l’Union africaine sur les Grands Lacs.

Elle comprendra une session dédiée à l’intégration économique régionale. Cette session regroupera acteurs institutionnels, bailleurs de fonds, organisations internationales ainsi que des représentants du secteur privé.

Elle portera sur la contribution qu’un approfondissement de l’intégration économique entre pays de la région peut apporter comme facteur de paix et de prospérité dans les Grands Lacs.

Les grands enjeux économiques de la région des Grands Lacs seront mis en avant au travers de 2 thématiques : connectivité dans les Grands Lacs ; prospérité dans les grands Lacs. La mobilisation de financement internationaux publics et privés et d’une approche multi-pays au bénéfice de projets concrets sera discutée. Enfin, des modalités de suivi de ces propositions seront évoquées.

Une seconde session plus politique se déroulera en parallèle. Les détails n’ont pas été communiqués par les organisateurs.

30 octobre de 15h/17h30 au Musée de la Marine, sur invitation