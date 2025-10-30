Rubriques

Tendances:
Diplomatie

La Turquie célèbre une histoire de progrès et de partenariats

Le 102e anniversaire de la proclamation de la République de Turquie a été célébré mercredi soir à Lomé. 

Muteber Kılıç mercredi soir à Lomé © republicoftogo.com

Le 102e anniversaire de la proclamation de la République de Turquie a été célébré mercredi soir à Lomé. 

L’ambassadrice Muteber Kılıç a réuni partenaires, diplomates et officiels pour marquer cet événement qui retrace la fondation de la Turquie moderne le 29 octobre 1923 par Mustafa Kemal Atatürk.

La cheffe de mission diplomatique a rappelé les progrès réalisés par son pays depuis la fin de l’Empire ottoman et souligné l’évolution continue de son pays.

Elle a salué la politique étrangère proactive du président Recep Tayyip Erdoğan.

L’ambassadrice a salué la qualité des relations turco-togolaises, marquées par des échanges nombreux dans des secteurs variés : agriculture, énergie, santé, tourisme, infrastructures…

Sur le plan éducatif, les écoles internationales Maarif, implantées à Lomé accueillent aujourd’hui près de 600 élèves, de la maternelle au lycée. La diplomate turque a exprimé sa confiance quant à une augmentation significative de ce chiffre dans les prochaines années.

Par ailleurs, Ankara continue d’offrir des bourses d'études aux jeunes Togolais pour leur permettre de poursuivre des cursus universitaires dans les établissements les plus prestigieux du pays.

« Nous considérons le Togo comme l’un de nos partenaires clés en Afrique », a affirmé Muteber Kılıç.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Intégration économique régionale

Intégration économique régionale

Une Conférence ministérielle de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs se tiendra à Paris, le 30 octobre dans le cadre du ‘Paris Peace Forum’. 

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.