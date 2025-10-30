La Turquie célèbre une histoire de progrès et de partenariats

Le 102e anniversaire de la proclamation de la République de Turquie a été célébré mercredi soir à Lomé.

L’ambassadrice Muteber Kılıç a réuni partenaires, diplomates et officiels pour marquer cet événement qui retrace la fondation de la Turquie moderne le 29 octobre 1923 par Mustafa Kemal Atatürk.

La cheffe de mission diplomatique a rappelé les progrès réalisés par son pays depuis la fin de l’Empire ottoman et souligné l’évolution continue de son pays.

Elle a salué la politique étrangère proactive du président Recep Tayyip Erdoğan.

L’ambassadrice a salué la qualité des relations turco-togolaises, marquées par des échanges nombreux dans des secteurs variés : agriculture, énergie, santé, tourisme, infrastructures…

Sur le plan éducatif, les écoles internationales Maarif, implantées à Lomé accueillent aujourd’hui près de 600 élèves, de la maternelle au lycée. La diplomate turque a exprimé sa confiance quant à une augmentation significative de ce chiffre dans les prochaines années.

Par ailleurs, Ankara continue d’offrir des bourses d'études aux jeunes Togolais pour leur permettre de poursuivre des cursus universitaires dans les établissements les plus prestigieux du pays.

« Nous considérons le Togo comme l’un de nos partenaires clés en Afrique », a affirmé Muteber Kılıç.