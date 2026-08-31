Faure Gnassingbé à Bichkek pour le sommet de l'OCS

Le 26ᵉ sommet de l'Organisation de Coopération de Shanghai (OCS) s'ouvre lundi à Bichkek, au Kirghizistan.

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, prend part à cette rencontre réunissant chefs d'État et de gouvernement d'Eurasie.

Le Togo et l'Égypte sont les deux seuls pays africains invités à ce sommet, chargés de porter la voix du continent et de contribuer aux échanges sur les grands enjeux de la gouvernance mondiale.

Au-delà des volets économiques et géostratégiques, les discussions porteront notamment sur les mécanismes de lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et la cybercriminalité dans la région, ainsi que sur les politiques de développement des infrastructures, de connectivité et la création d'une architecture financière indépendante.

M. Gnassingbé devrait également évoquer, aux côtés des enjeux de multilatéralisme portés par le Sud Global, la situation sécuritaire et humanitaire de l'Afrique de l'Ouest et du continent africain, ainsi que la contribution du Togo à la recherche de solutions durables à ces défis.

Cette participation s'inscrit dans la diplomatie de diversification menée par Lomé, qui entretient déjà d'excellents partenariats avec plusieurs pays d'Eurasie, notamment la Chine, la Russie et l'Inde, dans des domaines à fort impact économique, sécuritaire et social.

Créée en 2001, l'OCS regroupe une dizaine de pays d'Eurasie. Elle vise à développer une coopération multiforme destinée à maintenir et renforcer la paix, la sécurité et la stabilité régionales, tout en œuvrant à l'émergence d'un nouvel ordre politique et économique international, plus démocratique, juste et équilibré.

Dans une dynamique d'ouverture vers d'autres régions du monde, l'organisation entend par ailleurs établir un partenariat avec l'Union africaine, fondé sur le dialogue et la promotion d'intérêts communs entre pays d'Asie et d'Afrique partageant ses valeurs et ses idéaux.

Le 26ᵉ sommet de l'Organisation de Coopération de Shanghai (OCS) s'ouvre lundi à Bichkek, au Kirghizistan.

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, prend part à cette rencontre réunissant chefs d'État et de gouvernement d'Eurasie.

Le Togo et l'Égypte sont les deux seuls pays africains invités à ce sommet, chargés de porter la voix du continent et de contribuer aux échanges sur les grands enjeux de la gouvernance mondiale.

Au-delà des volets économiques et géostratégiques, les discussions porteront notamment sur les mécanismes de lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et la cybercriminalité dans la région, ainsi que sur les politiques de développement des infrastructures, de connectivité et la création d'une architecture financière indépendante.

M. Gnassingbé devrait également évoquer, aux côtés des enjeux de multilatéralisme portés par le Sud Global, la situation sécuritaire et humanitaire de l'Afrique de l'Ouest et du continent africain, ainsi que la contribution du Togo à la recherche de solutions durables à ces défis.

Cette participation s'inscrit dans la diplomatie de diversification menée par Lomé, qui entretient déjà d'excellents partenariats avec plusieurs pays d'Eurasie, notamment la Chine, la Russie et l'Inde, dans des domaines à fort impact économique, sécuritaire et social.

Créée en 2001, l'OCS regroupe une dizaine de pays d'Eurasie. Elle vise à développer une coopération multiforme destinée à maintenir et renforcer la paix, la sécurité et la stabilité régionales, tout en œuvrant à l'émergence d'un nouvel ordre politique et économique international, plus démocratique, juste et équilibré.

Dans une dynamique d'ouverture vers d'autres régions du monde, l'organisation entend par ailleurs établir un partenariat avec l'Union africaine, fondé sur le dialogue et la promotion d'intérêts communs entre pays d'Asie et d'Afrique partageant ses valeurs et ses idéaux.

L'OCS compte actuellement 10 membres à part entière :Chine, Russie, Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Ouzbékistan, Inde, Pakistan, Iran, Biélorussie (adhésion en 2024)

Il faut ajouter des partenaires de dialogue (une catégorie plus large, incluant plusieurs pays du Moyen-Orient et d'Asie) : Turquie, Arabie saoudite, Qatar, Égypte, Émirats arabes unis, Koweït, Bahreïn, Maldives, Myanmar, Sri Lanka, Népal, Cambodge, Laos, Arménie, Azerbaïdjan