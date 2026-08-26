Moscou veut renforcer sa coopération avec l'Afrique

La 3ᵉ édition du forum international de coopération Russie-Afrique s'est ouverte mercredi à Novossibirsk, troisième plus grande ville de Russie, nichée en Sibérie occidentale.

Le Togo y prend part avec une délégation conduite par le ministre de l'Éducation nationale, Mama Omorou, aux côtés d'une vingtaine de pays africains, parmi lesquels la Guinée-Bissau, la Sierra Leone, la Namibie, le Sénégal, le Ghana et le Niger.

Initié par l'Organisation publique russe « Centre national de diplomatie publique », ce forum ambitionne de dépasser le cadre d'une simple coopération diplomatique.

Sa première journée a été marquée par une table ronde consacrée à l'expérience de mise en œuvre des projets éducatifs russo-africains, suivie d'un panel sur les compétences africaines pour l'Afrique, autour notamment de l'organisation du retour des diplômés dans leur pays d'origine.

Au programme figure également la réunion annuelle du Consortium des universités russes pour le développement de la coopération avec les pays africains, qui rassemblera plus de trente établissements d'enseignement supérieur russes de premier plan.

Les délégations africaines bénéficieront par ailleurs de visites dans des universités, centres de recherche et pôles d'innovation de Novossibirsk, notamment à l'Akadempark, avant une séance de signature d'accords de partenariat entre le Centre de diplomatie publique, des universités russes et des organisations africaines.

Le centre national de diplomatie publique a été créé à l’initiative de l’Assemblée des peuples d’Eurasie, avec le soutien du ministère russe des Affaires étrangères.

Sa mission est de développer la diplomatie dite « publique » ou « populaire » entre la Russie et les autres pays, notamment par les échanges culturels, éducatifs, économiques et interrégionaux.

Il travaille sur plusieurs axes : coopération entre régions et municipalités, échanges entre universités et organisations de la société civile, promotion de l’éducation russe, dialogue interculturel et interreligieux, ainsi que développement de projets économiques et humanitaires.

Le centre présente la diplomatie publique comme un complément à la diplomatie officielle, particulièrement lorsque les relations politiques entre États sont difficiles.

Un volet du soft power russe en Afrique et ailleurs.