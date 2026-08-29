Rubriques

Tendances:
Diplomatie

Nouvel ambassadeur d'Allemagne

Le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, a reçu en fin de semaine la copie figurée des lettres de créances du nouvel ambassadeur d’Allemagne au Togo, Stefan Anton Messerer.

Robert Dussey et Stefan Anton Messerer © DR

Le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, a reçu en fin de semaine la copie figurée des lettres de créances du nouvel ambassadeur d’Allemagne au Togo, Stefan Anton Messerer.

Il remplace à ce poste Claudius Fischbach.

Dans un message publié sur X, le ministre a salué ‘l'excellent état des relations d'amitié et de proximité qui unissent de longue date les deux pays’. Il a également réaffirmé ‘l'engagement constant du Togo à approfondir sa coopération économique avec l'Allemagne, dans la perspective d'un partenariat mutuellement bénéfique et durable pour les deux nations’.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Nouveau représentant togolais aux Nations Unies

Nouveau représentant togolais aux Nations Unies

Le nouveau représentant permanent du Togo auprès des Nations Unies, Koffi Akakpo, a présenté ses lettres de créances le 17 août au secrétaire général de l'organisation, António Guterres, à New York.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.