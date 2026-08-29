Le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, a reçu en fin de semaine la copie figurée des lettres de créances du nouvel ambassadeur d’Allemagne au Togo, Stefan Anton Messerer.

Il remplace à ce poste Claudius Fischbach.

Dans un message publié sur X, le ministre a salué ‘l'excellent état des relations d'amitié et de proximité qui unissent de longue date les deux pays’. Il a également réaffirmé ‘l'engagement constant du Togo à approfondir sa coopération économique avec l'Allemagne, dans la perspective d'un partenariat mutuellement bénéfique et durable pour les deux nations’.