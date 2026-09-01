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Faure Gnassingbé s'entretient avec le PM indien

En marge du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), actuellement réuni à Bichkek au Kirghizstan, le président du Conseil, Faure Gnassingbé, s'est entretenu avec le Premier ministre indien, Narendra Modi.

Rencontre entre Narenda Modi et Faure Gnassingbé mardi à Bichkek © DR

En marge du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), actuellement réuni à Bichkek au Kirghizstan, le président du Conseil, Faure Gnassingbé, s'est entretenu avec le Premier ministre indien, Narendra Modi.

« C'est toujours un plaisir d'échanger nos points de vue sur différents sujets », a indiqué M. Modi à l'issue de cette rencontre.

Les discussions entre les deux dirigeants ont notamment porté sur la coopération politique et, surtout, économique entre le Togo et l'Inde. Un dialogue qui intervient dans un contexte de resserrement progressif des liens entre les deux pays, dont les échanges commerciaux connaissent une hausse significative ces dernières années.

Cet entretien confirme la volonté du Togo de renforcer ses partenariats avec les grandes puissances asiatiques présentes à ce sommet, dans le cadre de sa stratégie de diversification diplomatique.

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