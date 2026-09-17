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Nouvelle chargée d'affaires marocaine

Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Kouakou Sedaminou, a reçu en fin de semaine dernière, les lettres de notification de Khaoula Mziouqa, en qualité de chargée d'affaires de l'ambassade du Royaume du Maroc au Togo. Elle succède à Hamid Mechina, arrivé en fin de mission en juillet dernier.

Kouakou Sedaminou et Khaoula Mziouqa © DR

Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Kouakou Sedaminou, a reçu en fin de semaine dernière, les lettres de notification de Khaoula Mziouqa, en qualité de chargée d'affaires de l'ambassade du Royaume du Maroc au Togo. Elle succède à Hamid Mechina, arrivé en fin de mission en juillet dernier.

Rabat dispose d'une ambassade à Lomé, mais pas d'ambassadeur en titre. Depuis plusieurs années, c'est un chargé d'affaires qui représente les intérêts du royaume auprès de la République togolaise.

Toutefois, les relations entre les deux pays restent très étroites, tant sur le plan politique qu'économique. Les intérêts marocains à Lomé sont importants, notamment dans les secteurs bancaire et des télécommunications.

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