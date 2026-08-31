Faure Gnassingbé salue des échanges "de qualité" avec le Kirghizstan

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a exprimé sa gratitude au président de la République kirghize, Sadyr Japarov, pour son invitation au 26ᵉ Sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), ainsi que pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé à Bichkek.

Dans un message publié lundi sur son compte X, M. Gnassingbé a salué « la qualité et la pertinence des échanges bilatéraux » tenus ce jour dans la capitale kirghize, en marge de ce sommet qui réunit plusieurs chefs d'État et de gouvernement d'Eurasie.

Pour Faure Gnassingbé, la participation du Togo à ce rendez-vous international traduit la diplomatie d'ouverture menée par le pays, ainsi que sa volonté de porter la voix de l'Afrique sur les grands enjeux mondiaux de paix, de sécurité, de multilatéralisme et de développement.

« Nous continuerons à œuvrer pour la diversification de nos partenariats et pour une coopération internationale au service d'une prospérité durable et partagée », a-t-il ajouté, réaffirmant ainsi la ligne diplomatique adoptée par Lomé ces dernières années, fondée sur l'élargissement de ses alliances stratégiques au-delà de ses partenaires traditionnels.

Le Togo, aux côtés de l'Égypte, est l'un des deux seuls pays africains conviés à ce sommet de l'OCS, une reconnaissance qui confirme le positionnement diplomatique croissant du pays sur la scène internationale.