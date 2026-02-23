Félicitations adressées au Koweit

Rubriques

À l’occasion du 65e anniversaire de la fête nationale (25 février) et du 35e anniversaire de la fête de la Libération du Koweït (26 février, le Togo a adressé ses félicitations aux autorités et au peuple koweïtien.

Dans un message, le chargé d’affaires de l’ambassade du Togo à Koweït City, Edoh Ezra, a transmis les vœux du gouvernement à l’émir, Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.

Le diplomate a souligné la qualité des relations d’amitié et de coopération entre Lomé et Koweït, exprimant sa confiance dans leur renforcement.

La fête nationale marque l’accession au pouvoir de l’émir Abdullah Al-Salem Al-Sabah en 1950 et 

la fête de la libération rappelle la fin de l’occupation irakienne commencée en août 1990. Cette libération est intervenue à l’issue d’une intervention internationale menée sous l’égide d’une coalition soutenue par les Nations unies.

